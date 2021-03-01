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منوعات

انقسام في القصر الملكي.. دعوات لتنحي الأمير تشارلز عن العرش لـ وليام

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:22 م
الامير تشارلز و نجله
الامير تشارلز و نجله الامير وليام
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مريم صليب
يحتل الأمير تشارلز المرتبة الثانية بعد الملكة إليزابيث في ترتيب انتقال السلطة، والأمير وليام في المرتبة الثالثة بعد والده في المملكة، ويوضح استطلاع رأي للمواطنين في المملكة رغبتهم في الشخص الذي ستنتقل إليه السلطة في القصر الملكي.

حسب ما ورد في صحيفة " إكسبريس" البريطانية، فإن حوالي 60% من المواطنين في المملكة صوتوا في استطلاع رأي للأمير وليام لحكم المملكة بعد الملكة إليزابيث الثانية. 

أوضح المواطنون اسبابهم لاختيار الأمير وليام لحكم المملكة البريطانية، أنه لا يزال شابا و يتطلع لمستقبل أفضل و لديه خطط واضحة يمكن تنفيذها بالإضافة إلى علاقاته الدبلوماسية القوية بزعماء العالم فهو الأجدر بالسلطة في الأيام القادمة. 

أشار البعض إلى أن الأمير تشارلز تقدم العمر به وأن كاميلا لم تتقرب للشعب البريطاني كما فعلت كيت ميدلتون التي لقبها بعض البريطانيين بالأميرة ديانا الجديدة بسبب تقربها لكل فئات المجتمع في بريطانيا. 
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