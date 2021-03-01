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حوادث

ضبط 480 طربة حشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:17 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة ..

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة ثان العامرية بمديرية أمن 
الإسكندرية، تمكنت من ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (480 طربة لمخدر
 الحشيش - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

 بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما،
 مستخدمين السيارة المضبوطة فى عملية الترويج .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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