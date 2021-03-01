ضبط 480 طربة حشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة ثان العامرية بمديرية أمن

الإسكندرية، تمكنت من ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (480 طربة لمخدر

الحشيش - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).





بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما،

مستخدمين السيارة المضبوطة فى عملية الترويج .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



