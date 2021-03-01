بتكلفة 12 مليارا و356 مليون جنيه.. تنفيذ 93 مشروع صرف صحي بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة 12 مليارا و356 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم للمواطنين واستكمالا وتدعيما لمشروعات البنية التحتية ، لافتًا إلي أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة الحسينية بتكلفة 913 مليونا و500 ألف جنيه.





جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقرى الاخيوة والمناجاة الكبرى والصغرى وسماكين الشرق والحمادين والمناصرة والملكيين القبلية بمركز الحسينية والمُقام بتكلفة 535 مليون جنيه ، حيث يشمل انشاء محطة معالجة الاخيوة والتي تعمل بطاقة استيعابية 14/28 ألف م3/يوم و8 محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين بالقري وحى السلام وعزبة الغرقدة وعزبة أبو الخير وقرية 6 أكتوبر ومنشأة بشارة بمركز الحسينية.

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وقدم المهندس المسؤول عن المشروع شرحًا تفصيليًا عن مراحل التنفيذ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في شهر يوليه 2018 ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال الانشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالاخيوة 60% وشبكات الانحدار بالمشروع 80 % ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية العام الجاري وجاري مضاعفة الاعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد.

وشدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوة بزمام هندسة الحسينية بطول 4 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه وذلك ضمن تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ علي البيئة وضمان وصول مياه الري ألي نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

واستمع المحافظ من المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلي شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ اعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوة بزمام هندسة ري الحسينية حيث تمت الإشارة الي ان أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوه بطول 4 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه, حيث تشمل الاعمال الجاري تنفيذها التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانة عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال نهاية العام الجاري , وذلك لضمان تغذية مساحة 1500 فدان بالمياه اللازمة للزراعة.

ونوه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية بطول 100 وبتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي وسوف تستكمل الخطة فى المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 الف فدان أرض زراعية.