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فلوسك بترجع .. الشئون التجارية بشركة مياه الشرب تتلقى شكاوى المواطنين بخصوص الفواتير| فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:58 م
مدير الشئون التجارية
مدير الشئون التجارية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي
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نورهان رأفت
قال إبراهيم حسن ، مدير الشئون التجارية بشركة المياة والصرف الصحي ، إنه في حالة أن تكون قراءة عداد المياة غير منطقية للمستهلك ، فإن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها المواطن هي التأكد من أن سباكة شقته سليمة ، وفي حالة التأكد منها وإستمرار الوضع فإنه يتقدم بشكوته للشركة .

وأضاف إبراهيم حسن ، خلال استضافته لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن الشركة تقوم بفحص العدادت ، كما أنها تمتلك أحدث الأساليب التكنولوجية في فحص العدادت .

ولفت إلى أن الإستجابة لطلبات الشكوى ، يتم خلال أيام بسيطة ، وفي حالة التأكد من وجود خطأ في العداد يستطيع المواطن أن يتلقى مستحقاته بالكامل .

وتابع : لو المواطن ليه فلوس بترجع ، ولو عاوز يكون موجود أثناء الفحص لا توجد مشاكل .

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