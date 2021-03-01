فلوسك بترجع .. الشئون التجارية بشركة مياه الشرب تتلقى شكاوى المواطنين بخصوص الفواتير| فيديو

قال إبراهيم حسن ، مدير الشئون التجارية بشركة المياة والصرف الصحي ، إنه في حالة أن تكون قراءة عداد المياة غير منطقية للمستهلك ، فإن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها المواطن هي التأكد من أن سباكة شقته سليمة ، وفي حالة التأكد منها وإستمرار الوضع فإنه يتقدم بشكوته للشركة .





وأضاف إبراهيم حسن ، خلال استضافته لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن الشركة تقوم بفحص العدادت ، كما أنها تمتلك أحدث الأساليب التكنولوجية في فحص العدادت .





ولفت إلى أن الإستجابة لطلبات الشكوى ، يتم خلال أيام بسيطة ، وفي حالة التأكد من وجود خطأ في العداد يستطيع المواطن أن يتلقى مستحقاته بالكامل .





وتابع : لو المواطن ليه فلوس بترجع ، ولو عاوز يكون موجود أثناء الفحص لا توجد مشاكل .



