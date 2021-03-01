ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد 40 عملية جراحية.. سيدة تجرى عملية زرع وجه عقب انصهار جلدها

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نجت ممرضة أمريكية من الموت بإعجوبة بعد أن اعتدى عليها زوجها السابق بالضرب وسكب على وجهها مادة حارقة تستخدم في تنظيف المراحيض مما تسببت في إصابتها بتشوهات. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ممرضة في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لعنف أسرى عن طريق زوجها وتسبب ما قام به من اعتداء عليها إلى انصهار جلد وجهها تماما و تشوه ملامحها منذ عام 2007. 

واجرت السيدة أكثر من 40 عملية حتى عام 2013، ولكنها أصيبت بالإكتئاب الشديد بسبب رفضها للقبول بوضعها الحالي من انصهار جلدها وعدم قدرتها على التعامل مع اي شخص لانها فقدت ثقتها في نفسها.

وتمكن فريق طبي مكون من 20 طبيب، من إنقاذ تلك السيدة ولأول مرة قاموا بعملية زرع وجه، بعد عشرات العمليات في وجهها، تمكنت السيدة من استعادة ثقتها في نفسها إلى حد ما. 

وعرض الأطباء على السيدة ان يجروا محاولة جديدة بعملية آخرى، وكان الفريق الطبي الذي قام بالعملية مكون من 40 طبيبا واستمرت العملية لمدة 20 ساعة بعد أن تبرعت إحدى السيدات لها بوجهها عقب وفاتها. 

وشكرت عائلة الممرضة عائلة السيدة التي تبرعت بوجهها لإبنتهم، فقد كان امرا مستحيلا أن يتبرع أحد بوجهه للفتاة و ينقذها و لكن تلك السيدة انهت الازمة. 
بعد 40 عملية جراحية.. سيدة تجرى عملية زرع وجه عقب انصهار جلدها
بعد 40 عملية جراحية.. سيدة تجرى عملية زرع وجه عقب انصهار جلدها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إلقاء شطة على وجهه لسرقته بالإكراه.. تفاصيل مصرع سائق فى انقلاب توك توك بقليوب

المتهمون بقتل سائق توك توك قليوب: مكنش قصدنا نموته وكنا عايزين نسرقه

نشوب حريق بمولد كهرباء بقليوب

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

بسبب أقراص مهدئة .. فتاة تغيب عن الوعي 3 أسابيع ويتسبب في تهتك جلدها

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وبرودة شديدة.. والحرارة 9 درجات بالصعيد

من فاتته صلاة الظهر وأذن عليه العصر.. عقوبته في الدنيا الحرمان من 11 نعمة

فتنة في مرمى الزمالك.. قصة الأزمة بين جنش وأبو جبل من "التصريحات" إلى التمرد

نشرة أخبار التوك شو .. هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة .. ونسبة فعالية لقاح جونسون ضد كورونا

شوبير: تصرفات بعض لاعبي الزمالك لا تعجبنى.. وأبو جبل غلطان

بروفيسور فرنسي.. الزمالك يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ هتلر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور

مكان سري.. شاهد طريقة سهلة لتصريف الغسالة من بقايا المسحوق | صور