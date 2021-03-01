بعد 40 عملية جراحية.. سيدة تجرى عملية زرع وجه عقب انصهار جلدها

مادة حارقة





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ممرضة في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لعنف أسرى عن طريق زوجها وتسبب ما قام به من اعتداء عليها إلى انصهار جلد وجهها تماما و تشوه ملامحها منذ عام 2007.





واجرت السيدة أكثر من 40 عملية حتى عام 2013، ولكنها أصيبت بالإكتئاب الشديد بسبب رفضها للقبول بوضعها الحالي من انصهار جلدها وعدم قدرتها على التعامل مع اي شخص لانها فقدت ثقتها في نفسها.





وتمكن فريق طبي مكون من 20 طبيب، من إنقاذ تلك السيدة ولأول مرة قاموا بعملية زرع وجه، بعد عشرات العمليات في وجهها، تمكنت السيدة من استعادة ثقتها في نفسها إلى حد ما.





وعرض الأطباء على السيدة ان يجروا محاولة جديدة بعملية آخرى، وكان الفريق الطبي الذي قام بالعملية مكون من 40 طبيبا واستمرت العملية لمدة 20 ساعة بعد أن تبرعت إحدى السيدات لها بوجهها عقب وفاتها.





وشكرت عائلة الممرضة عائلة السيدة التي تبرعت بوجهها لإبنتهم، فقد كان امرا مستحيلا أن يتبرع أحد بوجهه للفتاة و ينقذها و لكن تلك السيدة انهت الازمة.

نجت ممرضة أمريكية من الموت بإعجوبة بعد أن اعتدى عليها زوجها السابق بالضرب وسكب على وجههاتستخدم في تنظيف المراحيض مما تسببت في إصابتها بتشوهات.