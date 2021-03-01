لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وكيل تعليم شمال سيناء يتابع لجان الامتحانات بالمدارس

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين،امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2021/2020م، بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات برفقتهم المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، والمهندس سعد بدير مدير إدارة التعليم الصناعي، والمهندس شريف السيد رجب موجة اول الشئون المخزنية متفقدا سيادتة اللجان المختلفة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للمهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى لجهدة المبذول وسير العملية الامتحانية على اكمل وجه وبذل الجهد فى العمل على رفعة ورقى التعليم الفنى على مستوى المحافظة.





وشدد على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا وذلك لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين علي العملية الإمتحانية من خطر الإصابه بالعدوي٠





وأفاد المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، بأن إجمالى عدد الطلبة والطالبات على مستوى المحافظة بالصف الأول الصناعى يصل إلى (٢٠٧٦) طالبا وطالبة.

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