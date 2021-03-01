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أخبار العالم

الإمارات تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا اليومية

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:18 م
الإمارات تسجل أرتفاعا
الإمارات تسجل أرتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات اليوم، الأثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2,526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وذلك بعد إجراء 175,033 فحصا جديدا  على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 394,050 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,238 حالة.
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