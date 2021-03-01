الإمارات تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا اليومية

سجلت دولة الإمارات اليوم، الأثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2,526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وذلك بعد إجراء 175,033 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.





وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 394,050 حالة.



