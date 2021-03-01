كارثة.. خوض مباريات الدوري بدون مسحات كورونا ومؤشر خطير بارتفاع عدد الإصابات

ألمح محمد فتحى عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إلى خوض مباراة المقاصة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بين الفريقين فى الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز بدون إجراء مسحات كورونا .



وقال محمد عادل أن قرار اتحاد الكرة بإلغاء دفع رسوم مسحات كرورنا يعد كارثة خاصة وأن الأندية لا تستطيع دفع الرسوم ، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق تحمل كافة التكاليف الخاصة بمسحات كورونا الخاصة بأندية الدوري الممتاز والدرجات الأدنى .



ويأتى تلميح محمد عادل بمثابة الكارثة على الكرة المصرية فى ظل لجوء الأندية إلى خوض المباريات بدون إجراء مسحات كورونا خاصة فى ظل تعنت اتحاد الكرة فى دفع الرسوم الخاصة بها مثلما وعد فى وقت سابق .



وبات الموقف صعبا للغاية فى الوقت الحالى داخل الكرة المصرية فى ظل إصرار اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد على عدم دفع رسوم مسحات كورونا الخاصة بالأندية وفى المقابل ترفض الأندية بشكل قاطع إجراء المسحات على نفقاتها ولجوء البعض إلى خوض المباريات دون إجراء المسحات من الأساس .



ويعد أمر عدم إجراء مسحات كورونا خطيرا للغاية وهو ما قد يتسبب فى انتشار الفيروس بشكل واسع بين الأندية خاصة وأنه قد يشارك لاعب حامل للفيروس فى المباريات ويتسبب فى نقل العدوى لعدد من زملائه دون أن يدري وذلك بسبب عدم خضوعه لفحص طبي من الأساس قبل أى مباراة .