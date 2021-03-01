وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد امتحانات مدارس ومعاهد التمريض.. صور

تفقدت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الإثنين، امتحانات العملي بمدارس التمريض بمحافظة كفر الشيخ.





وقالت، في بيان لها، إن بعض مدارس التمريض مشاركة في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لافتًا إلى أنه سيتم احتساب ساعات العمل في الحملة من ضمن ساعات التدريب العملي للطلاب .





وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على أهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والمحافظة على ارتداء الواقيات الشخصية لتجنب العدوى.





وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى طلاب الفرقة الأولى بالمعهد الفنى الصحى أدوا الامتحان الذى كان تم تأجيله وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وتم مراعاة الاحتياطات الاحترازية مع جميع الطلاب.





وأضافت، أنه تم قياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة المعهد وتم مراعاة المسافات بين المقاعد مع الإلتزام بإرتداء الكمامة وإستخدام الكحول للتطهير .





وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان علوم إنسانية وآداب المهنة اليوم 659 طالبًا وطالبة مقيدين بالفرقة الأولي للمعهد الفني الصحي بطنطا فرع كفر الشيخ .