تؤدي للوفاة.. ضبط 300 كيلو أسماك القراض السامة في الإسكندرية

شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء يوسف شباط؛ حملات على أسواق بيع اللحوم و الأسماك بجميع احياء المحافظة.





وقد أسفرت الحملات على ضبط ما يقرب من (300) كجم من اسماك القراض السامة خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية.





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وتهيب مديرية الطب البيطري بالمواطنين توخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الأسماك حرصا على سلامتهم.





ومن جدير بالذكر أن؛ تناول وجبة سمكة القراض قد تؤدى في بعض الأحيان إلى توقف القلب تماما مما يؤدى الي الوفاة خلال ستون دقيقة نظرا لشدة سميتها.





وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم او مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم.



