بعد إرجاء التسجيل العقاري.. محمد فريد: الحكومة تتابع ردود أفعال المواطنين.. وتسعى دائما لتلبية مطالبهم

أثنى النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل2021.





وقال "فريد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المقترح جاء استجابة واضحة للتحركات البرلمانية خلال الأيام القليلة الماضية، وتلبية لرغبات المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل في فترة التأجيل على إعادة صياغة قانون السجل العقاري بشكل شامل من أجل مصلحة المواطن.





وأكد "فريد" أن كافة مؤسسات الدولة تتابع ردود أفعال المواطنين المصريين وتعمل جاهدة على تلبية كافة مطالبهم في الحال، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى سرعة تسجيل جمبع المواطنين لعقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها.





وشهد اجتماع الحكومة الاتفاق على أن تتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.





