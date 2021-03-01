الصين: القضية النووية الإيرانية تمر بمنعطف حاسم.. ونؤيد عقد اجتماع لأطراف الاتفاق مع واشنطن

أعربت الصين اليوم /الاثنين/ عن دعمها لمقترحات الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع دولي بمشاركة أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) والولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على رفض إيران مساء أمس اقتراح أوروبي لعقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي بمشاركة الولايات المتحدة.

وقال بين إن "القضية النووية الايرانية تمر حاليا بمنعطف حاسم. وإن المهمة الأكثر إلحاحا أمامنا الآن هي أن تدفع جميع الأطراف من أجل العودة غير المشروطة للولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع جميع العقوبات ذات الصلة من أجل تهيئة الظروف لإعادة الاتفاق إلى مساره".

وأضاف بين أنه في ضوء ذلك، اقترحت الصين عقد اجتماع دولي بمشاركة أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الصين "حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تجنب اتخاذ إجراءات عدائية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تسهيل عقد الاجتماع سالف الذكر".

ولفت بين إلى أن الصين ستواصل الحفاظ على اتصالها مع جميع الأطراف المعنية، وأنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف الأخرى في هذا الشأن.



