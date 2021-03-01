رحمتك بالحيوان ضمان إنك إنسان.. مبادرة توعوية بشوارع مصر |شاهد

قالت مادونا عازر ، إحدى مؤسسات مبادرة "رحمتك بالحيوان ضمان إنك إنسان " ، إن المبادرة بدأت من خلال أربعة بنات من خمسة شهور ، كلا منهما كان مهتم بالقضية ، كعمل فردي ، وتم توحيد الجهود .





وأضافت مادونا عازر ، عبر مكالمة فيديو لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه تم تدشين المبادرة وأختيار أسم لها ، مع استخدام زي موحد بالمبادرة ، للفت الأنظار والتحفيز على التطوع .





وتابعت : إطعام الحيوانات في حد ذاته ليس هدف ولكنه وسيلة ، وغرضنا الأساسي هو التوعية ، ونشر وعي الرحمة والإنسانية .





وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لمنع العنف ضد الحيوانات ، متابعة :" الحيوانات والحفاظ عليها ضرورة للحفاظ على التوزان البيئي .





ولفتت إلى أن تحركتهم تستهدف الأماكن التي تفتقر لمصادر الطعام ، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع .



