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رحمتك بالحيوان ضمان إنك إنسان.. مبادرة توعوية بشوارع مصر |شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:58 م
مبادرة رحمتك بالحيوان
مبادرة رحمتك بالحيوان ضمان إنك إنسان
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نورهان رأفت
قالت مادونا عازر ، إحدى مؤسسات مبادرة "رحمتك بالحيوان ضمان إنك إنسان " ، إن المبادرة بدأت من خلال أربعة بنات من خمسة شهور ، كلا منهما كان مهتم بالقضية ، كعمل فردي ، وتم توحيد الجهود .

وأضافت مادونا عازر ، عبر مكالمة فيديو لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه تم تدشين المبادرة وأختيار أسم لها ، مع استخدام زي موحد بالمبادرة ، للفت الأنظار والتحفيز على التطوع .

وتابعت : إطعام الحيوانات في حد ذاته ليس هدف ولكنه وسيلة ، وغرضنا الأساسي هو التوعية ، ونشر وعي الرحمة والإنسانية .

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لمنع العنف ضد الحيوانات ، متابعة :" الحيوانات والحفاظ عليها ضرورة للحفاظ على التوزان البيئي .

ولفتت إلى أن تحركتهم تستهدف الأماكن التي تفتقر لمصادر الطعام ، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع .

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