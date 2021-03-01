الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا إيمان ناصر الدين.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.





ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.





وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، دعا في وقت سابق إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم في 15 يناير، يوجه بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية على التوالي.





وحدد المرسوم نفسه 22 مايو موعدًا لإجراء الانتخابات العامة؛ لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.