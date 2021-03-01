أوبرا القاهرة تقدم "حفل تنكري" على المسرح الكبير لمدة 3 ليالي

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى رائعة الموسيقار الإيطالى العالمي جوزيبي فيردي " أوبرا الحفل التنكري" بمشاركة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو إليو أورتشولو وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل مع كورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي ومن إخراج حازم طايل وذلك لمدة ثلاثة ليالى تبدًا الثامنة مساء الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 3 ، 4 ، 5 مارس على المسرح الكبير.





تضم الاوبرا 3 فصول ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والانجليزية وتدور احداثها فى بوسطن خلال نهايات القرن السابع عشر حول ريكاردو حاكم المدينة والعاشق لـ اميليا زوجة صديقه ريناتو الذى يكتشف مؤامرة ضد الحاكم يعدها مجموعةً من القادة العسكريين بمساعدة الساحرة أولريكا الصادر حكمًا بنفيها ، ولكن ريناتو يطلب من الحاكم ريكاردو العفو عنها لمعرفته بامكانياتها الروحانية ولذلك يقرر الحاكم زيارتها فى ملابس تنكرية ليتأكد من قدراتها وبالفعل يذهب لكوخها لتقرأ له الطالع فيكتشف مفاجأة غريبة وتتوالى الاحداث.





صمم الديكور والاضاءة المهندسان محمد الغرباوي وياسر شعلان ويؤدى الادوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة الأوبرا مع مجموعة من المغنيين الأجانب هم السوبرانو ايمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية إيلينا باراموفا فى دور اميليا ، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع الايطالى داريو دي فيتري فى دور ريكاردو ، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع إنجي محسن فى دور اوسكار ، الباريتون مصطفي محمد بالتبادل مع الايطالى بييرو تيرانوفا فى دور ريناتو ، السوبرانو جيهان فايد بالتبادل مع الميتزوسوبرانو جولي فيظي فى دور اولريكا ، الباريتون عزت غانم فى دور توم ، الباص رضا الوكيل فى دور صموئيل ، الباريتون أسامة جمال بالتبادل مع عماد عادل فى دور سيلفانو ، التينور تامر توفيق فى دور القاضى ، التينور اسامة على فى دور الخادم.





يشار ان اوبرا الحفل التنكرى قدمت لاول مرة على مسرح اوبوللو بروما عام 1859 وجمع فيردى فى موسيقاها اساليب درامية متعددة امتزجت فيها التراجيديا والكوميديا بشكل متجانس ومتوازن واعتمد فى ذلك على التناقض اللحنى وتناول الشخصيات بفكر موسيقى يميل الى الايجاز والتركيز.