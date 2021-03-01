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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق ووزارة الأوقاف

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:28 م
جانب من البروتوكول
جانب من البروتوكول
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محمد الطحاوي
اكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ان الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقعت مع الشيخ مجدي بدران عماره مدير مديرية أوقاف الشرقية ، اليوم ، في حضور الشيخ محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف لشئون الدعوه والبر، بروتوكول تعاون مشترك .

جاء ذلك في إطار التوجه العام من الدولة المصرية، نحو ثقل المهارات العلمية والفكرية للأئمة والواعظات ، وحرصا من جامعة الزقازيق على التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية المتميزة من أجل الإرتقاء بمستوى الوعي بأصول الدين وموضوعاته المعاصرة.

واضاف رئيس جامعة الزقازيق ، ان البرتوكول يهدف إلي عقد دورات تدريبة للأئمة والواعظات في عدة مجالات منها اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع والمهارات الإعلامية، من خلال الاستعانة بالأساتذة والخبراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتعاون مع الجامعات المصرية في مجال تدريب الأئمة والواعظات، علي أن يتم التدريب بالإمكانية التي تحددها إدارة الجامعة من خلال أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في تلك المجالات.

وعقب توقيع البرتوكول أعرب رئيس الجامعة، عن ترحيبه بهذا البرتوكول الذي يعزز دور جامعة الزقازيق في خدمة مجتمعها وإسهامها من خلال علمائها الأجلاء في عقد دورات تدريبه للسادة الأئمة والواعظات والمساهمة في ثقل المهارة العلمية والفكرية لهم ، مؤكدا أن جامعة الزقازيق على استعداد تام لما تملكه من قدرات في مختلف العلوم النظرية والتطبيقية أن تتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات لخدمة المجتمع .

من جانبها ، أشادت الدكتورة غاده شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف وبدور الأئمة والواعظات في التوعية والتثقيف والدعوة الإسلامية السمحة وبدورهم البناء والفعال في نشر قيم التسامح والسلم الاجتماعي، والإيثار والتكافل، إضافة إلى إرساء قيم التعاون والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، مع ترسيخ روح الولاء والانتماء الوطني.

من جانبه، أكد الشيخ محمد إبراهيم حامد مدير مديريه أوقاف الشرقية " على أهمية التعاون مع جامعة الزقازيق باعتبارها من الجامعات العريقة والتي تسهم في إعداد الكوادر العلمية في مختلف التخصصات ، مشيدًا بامتلاك الجامعة منظومة متكاملة للبحث العلمي في مختلف المجالات العلمية .




بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق ووزارة الأوقاف
بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق ووزارة الأوقاف
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