نشرة أخبار التوك شو .. هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة .. ونسبة فعالية لقاح جونسون ضد كورونا

قدمت برامج التوك شو اليوم، اليوم الاثنين العديد من الموضوعات المهمة التي تناقش عدد من القضايا التي تشغل بال المواطنين ونعرض لكم أبرزها.





قال الدكتور هانى الناظر ، استشارى الأمراض الجلدية ، إنه لابد من تجنب تخفيف ملابس الأطفال خلال هذه الفترة تجنبأ لإصابتهم ب نزلات البرد ..





وحذر "الناظر" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ، من استحمام الأطفال مرة واحدة فى الأسبوع وهو الامر الذى يستغربه من بعض الأمهات التى تقوم بذلك خاصة أن النظافة العامة شئ مهم للغاية تجنبأ للفيروسات.





وأشار إلى أن غسل الإيدى بصابون الجلسرين مفيد لمن يعانون من حساسية الجلد وهو أفضل حل لعلاج الفيروسات وليس الإستعانة ب صابون المواد المطهرة .





وأضاف أن النظافة العامة شئ ضرورى ومن المهم غسل الإيدى بالصابون باستمرار تجنبا لنقل الفيروسات والحرص على قص أظافر الأطفال يوميأ .





قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن أي شخص يريد تسجيل وحدته السكنية في الشهر العقاري، ومعه ملكية مسجلة، يجب عليه التوجه فورا للشهر العقاري بالملف الخاص بالوحدة للتسجيل وبعد اسبوعين يحضر مرة أخرى للحصول على إشهار الشهر العقاري، لافتًا إلى أن هناك في نفس الوقت أشخاص يمتلكون الوحدات السكنية بأوراق عرفية أو موروثة عن آبائهم.





وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أنه في الحالة الأخيرة هناك طريق آخر نسير فيه من أجل توثيق الشقة، وهو تقدم الشخص لـ«إثبات ملكية وضع يد» وذلك بعد مرور 15 عامًا على وجوده في الوحدة السكنية.





وتابع وزير العدل، أنه حتى لو كان الشخص لم يمر على وجوده في الوحدة سوى 3 سنوات، لكن والده ومدة سلفه وصلت لـ 15 سنة يتم عمل إثبات ملكية وضع يد، «لو الشخص قعد في الشقة من 3 سنين وأبوه كان فيها من 12 سنة بنضم المدة ونقوله صح، الأمر ده موجود ومش جديد على الناس، بس الناس تلجأ للطرق القانونية».





وكشف وزير العدل، عن أن 5٪ فقط من الشقق والعقارات في مصر مسجلة، والمشكلة في الإجراءات العقيمة".





وقال مروان، إن هذا وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية ومع التوجه الذي تسير فيه الدولة، مضيفا أن 95% من الوحدات السكنية والعقارات غير مسجلة.





وأضاف وزير العدل، إن مشكلة التسجيل في الإجراءات وليس رسوم التسجيل، مضيفا أنه تم العمل على حل مشكلة التسجيل من خلال عدة عوامل.





وافقت الحكومة الأمريكية على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة للوقاية من فيروس كورونا لتتيح لملايين الأميريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.





وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66 في المئة بمنع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم وبنسبة 100 بالمئة في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.





وسجلت التجارب عددا محدودا للغاية من الآثار الجانبية الخطيرة كما قدمت بعض الأدلة الأولية بأنه يقلل العدوى الخالية من الأعراض.





ويُتوقع استخدام لقاح جونسون آند جونسون على نطاق واسع في أنحاء العالم نظرا لإمكانية شحنه وتخزينه في المبردات العادية مما يسهل عملية توزيعه مقارنة بلقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا اللذين يتعين حفظهما في درجة التجمد.





قال المهندس تامر محمد سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تعتبر الموجة الثانية أو الموجة الثالثة من منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، بسبب ظهور تطبيقات جديدة مثل كلوب هاوس، إذ تحاول إخراج المستخدم من المنصات التي تعتمد على الكتابة والصور وغيرهما، إلى التطبيقات التي تستخدم الصوت فقط.





وأضاف محمد في حواره عبر القناة الأولى، أن هذه الموجة لاقت قبولا كبيرا جدا من المستخدمين بسبب اعتمادها على التعامل الصوتي، لكن المشكلة أن هذه التطبيقات لا تمنع الحض على الكراهية لأن سقف الحرية فيها مفتوح بشكل كبير.





وتابع سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية: "بعد غلق حسابات ترامب على فيس بوك وتويتر بالإضافة إلى عدد كبير من مناصريه، فانتقلوا جميعا إلى هذا التطبيق، وهناك تخوفات كبيرة تجاه هذا التطبيق على مستوى تأمين المعلومات، إذ حدثت تسريبات لغرف صوتية، واستضافة هذا الموقع موجود على سيرفرات في الصين، وهناك تخوفات من سوء استخدام الصين لهذه المحادثات".





وأردف: "أغلى حاجة في الحياة هي المعلومة، والمناقشات حدثت في غرف التطبيق بكافة وكل الموضوعات، وبالتالي يمكن تحليل هذه المحادثات والتوصل إلى حالة الرأي العام في أي دولة، لاستخدامه في أمور متعلقة بالتسويق".





وأشار، إلى أن هذا التطبيق لا يمكن تحميله على الأجهزة إلا بعد الموافقة على عدة اشتراطات، أولها أنه يحصل على كل أرقام الهاتف، كما أنه يستخدم فقط على IOS فقط دونا عن مستخدمي ANDROID، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع مستخدمي أندريود في فخ الروابط الضارة، ومن الممكن أن يتمكن من خلالها القراصنة من سرقة المعلومات.





أكد أحمد أبو الفضل ، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين ، أن عملية الإشراف على الأوكازيون الشتوي محكومة جيدا ، عن طريق مباحث الإنترنت ، والتي تغلق أية مواقع إلكترونية تقلد العلامات التجارية المشهورة ، معقبا : " العملية محكومة مش متسابة " .





وأضاف أحمد أبو الفضل ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه ولابد التأكد من الشركات قبل الشراء منها ، لأنه في بعض الأحيان تكون شركات مجهولة.





وقدم "أبو الفضل " نصيحة للمستهلك خلال الأوكازيون الشتوي ، بضرورة الإلتزام بالفتورة الضريبية ، والتي تضمن حقة في إرجاع أية منتج معيب .





وبالنسبة للتجار ، لفت إلى ضرورة أن تكون البضائع ذات جودة ، لأنه في حالة التلاعب يتم تطبيق إجراءت قانونية صارمة .





كما نصح المستهلكين بضرورة أن يكون شرائهم مرتكز على السعر والجودة ، من خلال المرور على أكثر من محل.





- رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق: الضريبة العقارية موجودة منذ عهد الفراعنة

قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن التسجيل العقاري والضريبة العقارية فكرة قديمة جدًا منذ أيام الفراعنة ثم تطورت إلى يومنا هذا.





وأضاف سامي إمام، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، اليوم الأثنين، أن الفرعون الأول في مصر ربط الأراضي الزراعية بالتسجيل، وعمل في المعابد على الجدريات عقود تم تسجيلها بطريقة معينة.





وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أن الحكومات الفرعونية القديمة كانت تنهض بسبب تسجيل الأراضي وحصرها، وحصر الثروة العقارية، حيث أنها أمان للمتعاملين فيما بينهما، حتى جاء الفتح الإسلامي.





وأشار سامي إمام، رئيس الشهر العقاري الأسبق، إلى أنه في عهد محمد علي تم تكويد الأراضي، ثم صدر قانون 114 في عهد الملك فاروق وتم العمل به عام 1947، وجعل مصلحة الشهر العقاري مصلحة قائمة بذاتها تقوم بإجراءات التسجيل دون غيرها.





قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إن عزبة الهجانة من المقرر أن يتم تطويرها وتحسين حالتها غن طريق تطوير شبكات الصرف الصحى ، الكهرباء ، شبكات طرق وفتح محاور للحركة.

وأوضح " صديق "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ، انه تم تنفيذ 53 منطقة بحوالى 4600 فدان استفاد منها 600 ألف أسرة وجارى العمل بـ 79 منطقة مساحتها 6900 فدان يستفيد منها أكثر من 700 الف أسرة .





ولفت إلى وجود بعض المشروعات تتوافر فيها شبكات مياه ، صرف صحى ، كهرباء ولكن لا تكفى للزيادة السكانية المتواجدة بها والتي تصل لعدد 500 فرد على الفدان ..





وأشار إلى أن الصندوق يضع خطط لاكتفاء الكثافة السكانية بشبكات أعلى أو عن طريق تدشين شبكات أكبر تستوعب هذه الكثافة ، لافتا لوجود 227 مدينة على مستوى الدولة بمساحة 417 ألف فدان منهم 160 ألف فدان بنسبة 40% من المسطح العمراني لمدن مصر غير مخطط بتكلفة 318 مليار جنيه حيث تم وضع خطة على مدار 10 سنوات ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 لتطويرها.





وتابع أن الصندوق اعتمد على الخريطة القومية والتي اعتمدت على خطة المحاور الغير مخططة و الغير الآمنة ، والأسواق العشوائية وتوصيف لكل مناطق ومساحاتها ، ونوع المباني .





قالت مادونا عازر ، إحدى مؤسسات مبادرة "رحمتك بالحيوان ضمان إنك إنسان " ، إن المبادرة بدأت من خلال أربعة بنات من خمسة شهور ، كلا منهما كان مهتم بالقضية ، كعمل فردي ، وتم توحيد الجهود .





وأضافت مادونا عازر ، عبر مكالمة فيديو لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه تم تدشين المبادرة وأختيار أسم لها ، مع استخدام زي موحد بالمبادرة ، للفت الأنظار والتحفيز على التطوع .





وتابعت : إطعام الحيوانات في حد ذاته ليس هدف ولكنه وسيلة ، وغرضنا الأساسي هو التوعية ، ونشر وعي الرحمة والإنسانية .





وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لمنع العنف ضد الحيوانات ، متابعة :" الحيوانات والحفاظ عليها ضرورة للحفاظ على التوزان البيئي .





ولفتت إلى أن تحركاتهم تستهدف الأماكن التي تفتقر لمصادر الطعام ، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع.