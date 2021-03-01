شاهد... الورشة المتنقلة لتدريب شباب وفتيات واحة سيوة على الأعمال اليدوية

تابع العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة ، أنشطة الورشة المتنقلة والتي يتم بها تدريب الشباب والفتيات بالواحة على بعض الصناعات والأعمال اليدوية.









واكد رئيس مدينة سيوة، أن الورشة المتنقلة يتم خلالها تدريب الشباب على مهنة التفصيل والحياكة، والسباكة، والكهرباء، و ستقوم بآداء مهامها في خدمة أهالي سيوة بجميع المناطق السكنية، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة مما تحقق التنمية المستدامة، وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين.





تأتى هذه الورش المتنقلة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك"، و استمرارًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لأعمال الورشة.









من ناحية اخرى تابع رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال تمهيد ورصف مدخل سيوة بالتربة الزلطية، ومدخل منطقة بني بير خلال جولة ميدانية، رافقه فيها محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز،





ووجه رئيس المركز بسرعة إنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة، وعلى أعلى مستوى للظهور بالمظهر اللائق.





وأشار إلى أنه تم اليوم تكثيف أعمال رش وتطهير المباني والمنشآت العامة والحكومية، والأرصفة وواجهات المحال التجارية بمدخل ووسط المدينة كما تم رش وتطهير مبنى هيئة تنشيط السياحة، و بيت ثقافة سيوة، ومبنى بنك القاهرة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد (مرض كوفيد-١٩) ومنعًا لإنتشار الأمراض المعدية حرصًا على صحة و سلامة المواطنين.