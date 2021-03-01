مصر لصناعة الكيماويات: 100 مليون جنيه أرباحا مستهدفة خلال 2021-2022

وافق مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2021-2022، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.





وأوضحت الشركة ، اليوم، أن الموازنة التخطيطية للشركة تستهدف 100 مليون جنيه أرباحًا خلال 2021-2022.





وتستهدف الموازنة تحقيق 448.2 مليون جنيه إيرادات، و324.1 مليون جنيه تكاليف ومصروفات خلال 2021-2022.





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وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



