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اقتصاد

مصر لصناعة الكيماويات: 100 مليون جنيه أرباحا مستهدفة خلال 2021-2022

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:01 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق
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علياء فوزى
وافق مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2021-2022، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

وأوضحت الشركة ، اليوم، أن الموازنة التخطيطية للشركة تستهدف 100 مليون جنيه أرباحًا خلال 2021-2022.

وتستهدف الموازنة تحقيق 448.2 مليون جنيه إيرادات، و324.1 مليون جنيه تكاليف ومصروفات خلال 2021-2022.

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وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
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