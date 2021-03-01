ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. مطربة شابة تبدع بالغناء على مسرح انبوكس

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:18 م
يوستينا الظابط
يوستينا الظابط
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت المطربة الشابة يوستينا الظابط، إنها اكتشفت موهبتها الغنائية  منذ الصغر وبدأت فى تنميتها من خلال معهد الموسيقى العربية، منوهة إلى انها كانت تخشى الوقوف على المسرح فى بداية الأمر .

وأضافت يوستينا الظابط، خلال حوارها ببرنامج انبوكس المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن مسرح المعهد تعلمت منه الثقة فى النفس وعدم الخوف أمام الجمهور .

وأشارت إلى أنها قدمت العديد من الحفلات هناك، ولكن كان هناك رفض من أسرتها لفكرة الغناء والحفلات، لذلك درست بكليتين حتى تستطيع العمل لكسب رضا والديها.

وتابعت أن كلية الإعلام أضافت لها الكثير فى قسم العلاقات العامة، لافتة إلى ان المايسترو محمد عبد الوهاب بفرقة الموسيقى العربية كان يمدها بالخبرة والمهارة حتى استطاعت أن تحترف الغناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المطربة شيري ممدوح: ملهمتى في الغناء فيروز.. وأعشق الكينج منير.. فيديو

الفنون جنون.. فتاة تحترف رسم المشاهير بالطعام

ابنة عفاف راضي: السوشيال ميديا صعب أي حد ينجح عليها "فيديو"

حياتي مزيكا.. نادية شنب من علم الاجتماع إلى موهبة عالمية في الغناء

أبنة عفاف راضي تكشف تأثير نشأتها الفنية.. وكواليس توجهها إلى الغناء

محمد سامي.. عازف عود بدرجة مهندس

ترشيحاتنا

لماذا غاب الفنانون عن جنازة أحلام الجريتلي؟

لمدة عامين.. السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وبرودة شديدة.. والحرارة 9 درجات بالصعيد

كارثة.. خوض مباريات الدوري بدون مسحات كورونا ومؤشر خطير بارتفاع عدد الإصابات

عرض اليوم.. احصل على آيفون 8 بلس نسخة 256 جيجابايت بـ 4900 جنيه فقط

نجم الأهلي السابق: فايلر كان حاسما بخلاف موسيماني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور