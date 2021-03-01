شاهد.. مطربة شابة تبدع بالغناء على مسرح انبوكس

قالت المطربة الشابة يوستينا الظابط، إنها اكتشفت موهبتها الغنائية منذ الصغر وبدأت فى تنميتها من خلال معهد الموسيقى العربية، منوهة إلى انها كانت تخشى الوقوف على المسرح فى بداية الأمر .





وأضافت يوستينا الظابط ، خلال حوارها ببرنامج انبوكس المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن مسرح المعهد تعلمت منه الثقة فى النفس وعدم الخوف أمام الجمهور .





وأشارت إلى أنها قدمت العديد من الحفلات هناك، ولكن كان هناك رفض من أسرتها لفكرة الغناء والحفلات، لذلك درست بكليتين حتى تستطيع العمل لكسب رضا والديها.





وتابعت أن كلية الإعلام أضافت لها الكثير فى قسم العلاقات العامة، لافتة إلى ان المايسترو محمد عبد الوهاب بفرقة الموسيقى العربية كان يمدها بالخبرة والمهارة حتى استطاعت أن تحترف الغناء.