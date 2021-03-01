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أخبار العالم

مستوطن يدهس أغنام فلسطيني.. وطلب غريب من الشرطة الإسرائيلية للمالك

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:45 م
نفوق أغنام
نفوق أغنام
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شيماء مصطفى
دهس مستوطن إسرائيلي، اليوم الاثنين، قطيع من الأغنام التي يمتلكها أحد الفلسطينيين في منطقة أبو القندول بالأغوار الشمالية.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، قال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة: إن المستوطن دهس الأغنام أثناء عبورها الشارع، موضحا أن القطيع يمكن رؤيته وهو يعبر الشارع من مسافة بعيدة جدًا، قبل وصول السيارة.

وأوضح، أن الحادث أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية، بالإضافة للعديد من الإصابات بينها.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، التي حضرت للمنطقة، طالبت مالك المواشي، بإصلاح سيارة المستوطن.
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