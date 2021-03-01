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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز سنورس

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بمركز سنورس، وذلك بحضور المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس. 

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية بمركز سنورس شملت تفقد أعمال الرصف بشوارع ناصر، والراضي، والمرادني، ولطفي عبد الله، بإجمالي 3 كم، لافتا إلى أن المحافظ استمع لشرح من رئيس المدينة، حول مشروعات الخطة الاستثمارية بالمركز، ومراحل وآليات العمل.

وشدد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية مثل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ورفع مطابق الصرف الصحي، وتوصيل مواسير الغاز الطبيعي، بجميع الشوارع قبل بدء أعمال الرصف، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال. 

كما تفقد "الأنصاري" عددًا من شوارع مدينة سنورس، واستمع لمشكلات عدد من المواطنين، ووجه رئيس المدينة بسرعة حلها. 

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ شملت تفقد أعمال التكاسي بطريق عزبة عبد العظيم التابعة للوحدة المحلية بمنشاة عتمان، والتي تشمل تنفيذ حوائط ساندة بطول 380 مترًا مقسمة على 3 قطاعات بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه، وتفقد أعمال التكاسي بعزبة وهدان طريق الرفيع بطول 100 متر مقسمة على قطاعين. 

وعقب ذلك، عقد محافظ الفيوم اجتماعًا مع مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة سنورس، ومسئولي المركز التكنولوجي، لبحث آليات العمل والمشكلات التى تواجه تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المشترك، وتركيز الجهود، وتقسيم عمل اللجان في فحص ملفات التصالح إلى قطاعات، لتيسير العمل وإنجازه في أسرع وقت.


على جانب أخر استقبل  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم، اللواء مهندس سامي حسين الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد، وذلك بحضور  الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتورة مريم كمال مدير مكتب رئيس الهيئة، وسامح سيد المشرف على فرع الهيئه بالفيوم.

يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بكافة جوانبها بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم.
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