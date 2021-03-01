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حوادث

ضبط موظفة بمركز كفر شكر اطلقت أسماء أقاربها على شوارع القرية

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:45 م
ضبط موظفة بمركز كفر
ضبط موظفة بمركز كفر شكر
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مصطفى الرماح
كشف مصدر امنى عن حقيقة ما تم بثه عبر بعض البرامج التليفزيونية بالقنوات الفضائية حول واقعة قيام موظفة بإحدى الوحدات المحلية بإطلاق أسماء عدد من أقاربها على بعض شوارع مدينة (كفر شكر بمحافظة القليوبية).

وأسفر فحص الأجهزة الأمنية لما جاء بهذه البرامج عن صحة الواقعة ، وقيام (مهندسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية) بإستغلال موقعها الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والحصول لنفسها على مكاسب معنوية وواجهة إجتماعية.

وتبين أنها استغلت عملها وقامت بتحديث بيانات الشوارع وإطلاق أسماء زوجها وأقاربه على الشوارع غير المسماه بالمدينة (دون العرض على السلطة المختصة وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن) وتم تسجيل أسماء الشوارع بأسماء أقاربها بقاعدة بيانات المركز التكنولوجى لرئاسة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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