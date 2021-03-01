علاء عابد: الاتفاقيات التي تبرمها الدولة يجب ألا تعدل

اعلن النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، موافقة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية وبين إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020 ، بشرط انه لو كان هناك تعديل عليها يؤخذ فيه راي المجلس طبقا للمادة ١٥١ من الدستور التي تنص انه يجب علي السلطه التنفيذية عرض الاتفاقيات والمنح علي السلطة التشريعية.





واضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات، في كلمته اليوم امام الجلسه العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي، ان كل الاتفاقيات التي تبرمها الدولة المصرية ورئيس الجمهورية ، يجب الا تعدل او يضاف لها اي بنود اخري .





ووجه عابد الشكر للحكومه الإيطالية، لافتا الى أن الاتفاقية بها عدد من البنود التي تحتاج تفسير حيث ان طبقا للاتفاقية تقدم الحكومه الايطالية للحكومة المصرية منحة بمبلغ إجمالى قدره 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، وذلك على دفعتين سنتين متتاليتين بحيث تقدم الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليون و527 ألفا و430 يورو، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ.





وتقدم الدفعة الثانية بمبلغ 2 مليون و472 ألفا، و570 يورو بعد التعاقد على نسبة 60% من قيمة الدفعة الأولى، ووفقا للاتفاقية، تتعهد الحكومة الإيطالية - من خلال مؤسساتها المعنية بتنفيذ البرنامج المملة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية والسفارة الإيطالية بالقاهرة والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، متسائلا عن الاعباء التي ستتحملها الحكومه المصريه وهل سيعقب الاتفاقية اتفاقيات اخري.



