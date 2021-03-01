منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يصعد للدور للنهائي بدورى المصالح الحكومية

صعد منتخب العاملين بجامعة الفيوم لكرة القدم للدور النهائي بدورى المصالح الحكومية لخماسيات كرة القدم وذلك بعد الفوز اليوم على منتخب قطاع الكهرباء بنتيجة 1/0.

ويستكمل منتخب الجامعة الجولة الأخيرة من مبارياته غدًا الثلاثاء ٢٠٢١/٣/٢ لمواجهة منتخب العاملين بالسنترال في المباراة النهائية للدوري.

هذا وتقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة و أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية وأعضاء اللجنة، بأسمي آيات التهنئة لمنتخب الجامعة بالفوز والصعود للدور النهائي بدوري المصالح الحكومية.

وكان أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أسماء الفائزين بمنحة التضامن الاجتماعى بالجامعة للطلبة المتفوقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة.





ومن المعروف أن هذه المنحة هى نتاج اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعى يحصل بمقتضاها الطلبة الأوائل فى السنوات قبل النهائية بالكليات المذكورة على منحة تفوق قيمتها ١٠٠٠ جنيه شهريا اعتبارا من شهر مارس المقبل ٢٠٢١ وطوال العام وفي حالة استمرار الطالب فى تفوقه وانتقاله إلى السنة النهائية يستمر فى الاستفادة من المنحة طيلة تواجده بالفرقة النهائية وحتى تخرجه.





وتعتبر جامعة الفيوم من أوائل الجامعات المصرية التي تطبق هذه الاتفاقية الاتفاقية.



