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برلمان

انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري.

ومن المقرر مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، إضافةً إلى التعديلات المقدمة من رئيس الأغلبية بالبرلمان والنائب عبد المنعم إمام.

وتضمن مشروع الحكومة، مادة واحدة ومادة للنشر..

المادة الأولى: إرجاء العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة، إلى أن التأجيل يهدف لإتاحة الفرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، امس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته اليوم.

وشهد اجتماع اللجنة أمس توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

كما شهد اجتماع اللجنة أمس، مطالبة النائب عبد المنعم أمام، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها ١ في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض  تلك الرسوم.

وأيد النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية هذا المطلب، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

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