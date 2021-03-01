وكيل تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات في عدة مدارس ابتدائية وثانوية





تفقد اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم، للإطمئنان على حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس ومتابعة انضباط اللجان.





كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي بشرق الفيوم ، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد اللجان وأشاد بانضباط والتزام اللجان والجهد المتميز المبذول في العمل.





و لجنة مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح بشرق الفيوم ، حيث تابع امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة ، وأشاد بانضباط اللجان والالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.





كما تابع وكيل الوزارة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات ، ونبه بضرورة التباعد الاجتماعي للطالبات خلال اداء الامتحان ، وتابع دخول الطالبات للمنصة الالكترونية لأداء الامتحان ، ونبه على مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للطالبات خلال الدخول لمنصة الامتحان وحل أى مشكلة فورا ، من أجل إتاحة دخول الطالبات للمنصة فورا وأداء الامتحان في سهولة ويسر.





أكد وكيل الوزارة بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.





جدير بالذكر يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.













يقطن إسلام حمادة لطفى الطالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علوم ، ومخترع مشروع وسيلة نقل اسمه ESELA في ق رية مطرطارس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث يقول إسلام : مشروعي عبارةعن وسيلة نقل اسمها ESELA بتقدر تشتغل علي الارض وعلي القضبان وفي البحر وده علشان مشكله التكتل والازدحام.





أضاف إسلام الجهاز عندي بيقدر يعمل لاكتر من ١٠٠٠ كم وده بعكس الموجود حاليا ب ٤٠٠كم بس عندنا مش محتاجه شحن، وبفضل الله وتوفيقه قمت بتصميم أختراع نظام يولد كهرباء ويوفرلنا من ٧٠:٧٥ من الاستهلاك العادي وهو بعكس العربيات الكهربائية اللي بتحتاج ١٢ ساعه شحن . وتمكنت أيضا من تصميم نظام كهرو مغناطيسي بيمنع تصادم السيارت مهما كانت السرعه وهو الأول من نوعه.





وأضاف أسلام فكرت فى عمل هذا المشروع لأننا دولة لما نحب ندخل تكنولوجيا السيارات الكهربائية مصر محتجين نبني محطات توليد طاقة هتكلف مليارات وكمان هنستور السيارات دي من الخارج بأضعاف التمن وهنحتاج وقت طويل جدا لحين تعميم المحطات علي الجمهورية،





و الحمد لله حصلت علي الميدالية الذهبية من مسابقه I can Canada 2019 وتم ترشيحى لجائزة الطاقة العالمية ٢٠٢٠ global energy award 2020

وتقدمت لمعرض ISEF للعلوم والهندسة النهائي، وشغال فى الاختراع منذ أ كتر من ٥ سنوات تقريبا.





وأكد إسلام أنه قام بتسجيل اختراعه فى وزارة البحث العلمى ، وأنه يطمع فى تبنى إحدى المؤسسات الكبرى تصنيع اختراعه ، وخروجه الى النور.











