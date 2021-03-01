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ديني

بالأسماء .. الناجحون في مسابقة الأوقاف نظام الأجر مقابل عمل

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:10 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف “نظام الأجر مقابل عمل” المجموعة الثالثة عشرة للتعاقد، وطالبت الوزارة الناجحين استيفاء الأوراق التالية :

  • أصل المؤهل الدراسي .
  • أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي) .
  • أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .
  • أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .
  • عدد (4) صور شخصية .
  • شهادة عضوية نقابة للمهندسين .
  • رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .
  • صورة بطاقة الرقم القومي .

والحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .


 علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين).


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