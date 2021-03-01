بالأسماء .. الناجحون في مسابقة الأوقاف نظام الأجر مقابل عمل

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف “نظام الأجر مقابل عمل” المجموعة الثالثة عشرة للتعاقد، وطالبت الوزارة الناجحين استيفاء الأوراق التالية :

أصل المؤهل الدراسي .

أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي) .

أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .

أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

عدد (4) صور شخصية .

شهادة عضوية نقابة للمهندسين .

رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .

صورة بطاقة الرقم القومي .

والحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .





علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين).





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