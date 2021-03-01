تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد العربي للدراجات النارية.. صور

انتهي الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم عبر تطبيق زوم وذلك من أجل تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد العربي للدراجات النارية.





وضم التشكيل: الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيسا للجنة (السعودية) واللشيخ أحمد الصباح نائب أول من دولة (الكويت) وإبراهيم فريد نائب ثان وقائم بأعمال الأمين العام من (مصر) و عبد الله شعراوي عضوا من دولة (فلسطين) وهاشم شمعون عضوا من دولة (السودان) وعلي زيد عضوا من دولة (جيبوتي ) وماسي بواجاش عضوا من دولة (الجزائر) وسعد السفياني عضوا وممثلا عن اتحاد الاتحادات العربية الوطنية ومقرر اللجنة.





ويأتى هذا الاجتماع بناء على طلب إبراهيم فريد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للدراجات النارية والمدير التنفيذى للاتحاد المصري للدراجات النارية والذي يقوم بدوره بالتنسيق بين الدول العربية للحضور.