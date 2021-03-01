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برلمان

تشريعية البرلمان توافق مبدئيا على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:44 م
تشريعية البرلمان
تشريعية البرلمان
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ماجدة بدوي
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى، إضافةً إلى التعديلات المقدمة من النائب عبد المنعم إمام؛ بشأن تعديل قانون المحاماة، والتعديلات المقدمة من النائب ضياء الدين داود، بشأن تعديل قانون الشهر العقارى.
 
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، مادتين..

ونصت المادة الأولى على أن پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .

ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة إلى أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات
 
واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت امس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته اليوم.
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