مصطفى بكري: الحكومة هرولت لتعديل الشهر العقاري بعدما تحرك «مستقبل وطن»

قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أسلوب صعب جدا أن تهرول وتلهث الحكومة لتقديم مشروع قانون لمنع غليان الشارع، فقط بعدما تقدم حزب "مستقبل وطن"، هذا لا يصح، والأسبقية كانت للأغلبية البرلمانية.





وتابع "علينا أن نسبق الشارع، لا أن نتركه يأن ونكتفي لنكون مجرد رد فعل، لابد أن نفوت الفرصة على التيارات المتربصة"، مؤكدا أن مستقبل وطن حزب داعم للدولة، وما يهمه هو مصلحة الدولة فقط.





وكان قبلها وافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على مجموعة مشروعات قوانين لتعديل الشهر العقارى، في مقدمتها مشروع قانون الحكومة الذي وصل إلى البرلمان اليوم، إضافة إلى مشروع قانون الأغلبية البرلمانية، وآخر من تنسيقية شباب الأحزاب بخصوص ضريبة المحامين.





من جانبه، تمسك رئيس حزب مستقبل وطن، بقانون الأغلبية بخصوص الشهر العقاري، قائلًا "خلال اجتماع تشريعية النواب: لدينا تصور أشمل وأوسع، ويجب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية النيابية، فنحن بصدد الدخول في حيز التنفيذ في ٦ مارس ويجب البت في الأمر".





من جانبه، رد الوزير علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، بأن الحكومة طلبت التأجيل لأنها تعكف على مشروع قانون متكامل بخصوص الشهر العقاري، ستتطرق فيه لاوسع زوايا التعديل في النقاط التي تسببت في الجدل الدائر حول الشهر العقاري.





بعدها قال النائب ضياء الدين داود، اقترح الإرجاء لمدة عامين، لمنع اي خلاف عميق حول تطوير مكاتب التوثيق، يجب ترك فرصة زمنية عامين من صدور القانون، حتى مارس ٢٠٢٢، أي تمديد المدة الواردة في مشروعي قانون الحكومة والأغلبية البرلمانية.