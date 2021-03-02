اقتصاد الإمارات| "اقتصادية عجمان" تعزز جاذبيتها للعلامات التجارية العالمية





اقرأ أيضا:

بحث مسئولو دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ووفد يضم سعادة بيت ميهرافاري الملحق الأمريكي للملكية الفكرية وغرفة التجارة والصناعة الأمريكية وممثّلي علامات تجارية أمريكية عالمية سبل تعزيز التعاون المستقبلي والشراكات في المجالات الاقتصادية.وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إنه جرى خلال اللقاء - الذي حضره ممثلون من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في حكومة عجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان - استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حفظ حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية خلال الأعوام 2019 و2020.وأثنى الوفد على دور اقتصادية عجمان في حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية، وجهودها البارزة في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومساهمتها في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا للأعمال إقليميًا وعالميًا.وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن الدائرة تولي اهتماما بالغا لدعم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعلامات التجارية العالمية والتسويق لها وحمايتها من خلال القوانين والتشريعات، لافتا إلى جهود الدائرة في مجال حماية العلامات التجارية والملكيات الفكرية، موضحا أن الدائرة تلقت العام الماضي 711 شكوي من العلامات التجارية منها 220 علامة تجارية أمريكية، مؤكدا أن حل شكاوى التعدّي على تلك العلامات التجارية وصل إلى 100 في المائة إضافة إلى توعية 1,550 منشأة، ومخالفة 300 أخرى.من جانبه أشاد الملحق الأمريكي للملكية الفكرية بجهود حكومة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية الكبيرة في حماية المستهلكين من المنتجات المقلدة وريادتها في محاربة التجارة غير المشروعة للسلع المقلدة ليس على مستوي الدولة بل على مستوى الشرق الاوسط بشكل عام، معربا عن امتنانه لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على الإجراءات الأخيرة لحماية الملكية الفكرية ووقف عمليات التزييف والتي تساعد بشكل مباشر ودقيق في القضاء على التجارة غير المشروعة والسلع المقلدة.