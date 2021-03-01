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فن

أخويا الكبير وأبويا.. أحمد مالك يهنئ السقا بعيد ميلاده

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:27 م
احمد مالك وأحمد السقا
احمد مالك وأحمد السقا
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مصطفى كرم

هنأ الممثل الشاب أحمد مالك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده ال 48.  

نشر أحمد مالك صورة له مع أحمد السقا وعلق عليها قائلا " ‬‏‪مع حبيب قلبي اخويا الكبير و ابويا، كل سنة وانت اطيب و اجدع واحد في الدنيا دايما ناجح و دايما مصدر سعادة لينا! استنونا ان شاء الله في رمضان ٢٠٢١"

ورد أحمد السقا عليه في تعليق قائلا "ابني وحبيبي واخويا الصغير ".

قررت الشركة المنتجة لفيلم "العنكبوت" عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل والذى قد يشهد منافسة قوية بين عدد من الاعمال السينمائية. 

وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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