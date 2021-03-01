مؤتمر علاج الأورام بجامعة أسيوط: السكريات والخوف أكثر العوامل المسببة للسرطان

اكد المؤتمر الثانى عشر لعلاج الأورام والطب النووى لجامعة اسيوط، على خطورة السكريات بوصفها الاخطر علي صحة الانسان وتؤدي الي الاصابة بالسرطان، منوها إلى أن الخوف هو اكبر عدو للانسان ، وان العلاج المناعي هو احدث انواع علاجات السرطان في مصر والعالم .
واشاد المؤتمر بدور المبادرات الصحية الرئاسية التي تم اطلاقها منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومن اهمها حملة 100 مليون صحة وحملة الكشف عن سرطان الثدى فى دورها المتميز فى المساعدة على الكشف المبكر عن المصابين بالسرطان او من لديهم استعداد وراثى او مؤشرات للإصابة المبكرة بالسرطان .
وشهدت النسخة الثانية عشر من المؤتمر تكريم اسم الطبيبة الراحلة الدكتورة علا نبيه التي كانت دينامو المؤتمر ووافتها المنيه قبل انطلاق المؤتمر .
واكد الدكتور سمير شحاتة استاذ الأورام جامعه اسيوط ورئيس المؤتمر ان صعيد مصر، الذى يعتبره البعض مهمشًا، أصبح من الأماكن الأولى فى الدولة التى يوجد فيها أحدث جهاز لتشخيص وتقييم طرق العلاج المختلفة للأورام، وتحديدا فى جامعة أسيوط، حيث تم تركيب أول جهاز ماسح «بوزيترونى» لتشخيص وتقييم طرق العلاج المختلفة، وهى تقنية للتصوير تعتمد على دراسة وظائف الجسم البيولوجية عن طريق قياس الطاقة المنبعثة بواسطة مادة مشعة يتم حقنها قبل إجراء الفحص.
وأوضح أن الجهاز فريد من نوعه لأنه ينتج صورًا لوظائف الجسم، حتى فى المراحل المبكرة للمرض حين لا يكون هناك تغيير تركيبى يمكن رؤيته بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسى، فلديه القدرة على عرض التغيرات فى الكيمياء الحيوية للجسم، وهو فحص بسيط يتضمن استخدام كمية ضئيلة من المواد المشعة مماثلة للكمية المستخدمة في الطب النووي.
واضافت الدكتورة ناهد المشد استاذ الأورام بجامعة طنطا المشارك فى المؤتمر ان المبادرات الصحية الرئاسية التي نفذتها مصر برعاية الرئيس السيسي ساهمت فى عمل خريطة مبدئية بالمصابين بأمراض سرطانية او ممن مرضى بأمراض قد تسبب أمراض سرطانية خاصة مرضى السمنة.
وأوضحت انه لا صحة للشائعات التي تقول ان طرق طهي اللحوم الحمراء تؤدي الي الاصابة بالسرطان ، كما أنه لاصحة مطلقا ، لشائعات العلاج ببول الابل او لبن الابل .
وأشارت إلى ان الحملات جذبت الالاف من الناس لاجراء التحاليل بفضل توجيهات الحملة الشىء الذي جعل الناس تتجه لعلاج ما يعانون منه من أورام فى بدايتها قبل لن تتفاقم ، فالكثيرين قد يكون لديهم أمراض سرطانية ولكن لا يعلمون بها ، نتيجة عدم تشخيصها مبكرا وعدم اجراء التحاليل اللازمة لها ولكن المبادرات كان لها دور كبير.
وقالت إن الحملات جعلتنا نكتشف المناطق الأكثر عرضه لانتشار نوعية معينة من السرطان سواء سرطان الكبد والجهاز الهضمى المنتشر بكثرة فى محافظات الدلتا او البروستات والمستقيم او سرطان الثدى وغيرها من انواع السرطان، وبما يمكننا من تقديم التوعية للمرضى او من لديهم استعداد وراثى وجينى للإصابة بالسرطان وتحديد العلاج الناجع لهم سواء من خلال العلاج الكيماوى او الاشعاعى او الجراحى والعلاج الموجه.