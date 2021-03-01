مؤتمر علاج الأورام بجامعة أسيوط: السكريات والخوف أكثر العوامل المسببة للسرطان

اكد المؤتمر الثانى عشر لعلاج الأورام والطب النووى لجامعة اسيوط، على خطورة السكريات بوصفها الاخطر علي صحة الانسان وتؤدي الي الاصابة بالسرطان، منوها إلى أ ن الخوف هو اكبر عدو للانسان ، وان العلاج المناعي هو احدث انواع علاجات السرطان في مصر والعالم .





واشاد المؤتمر بدور المبادرات الصحية الرئاسية التي تم اطلاقها منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومن اهمها حملة 100 مليون صحة وحملة الكشف عن سرطان الثدى فى دورها المتميز فى المساعدة على الكشف المبكر عن المصابين بالسرطان او من لديهم استعداد وراثى او مؤشرات للإصابة المبكرة بالسرطان .





وشهدت النسخة الثانية عشر من المؤتمر تكريم اسم الطبيبة الراحلة الدكتورة علا نبيه التي كانت دينامو المؤتمر ووافتها المنيه قبل انطلاق المؤتمر .





واكد الدكتور سمير شحاتة استاذ الأورام جامعه اسيوط ورئيس المؤتمر ان صعيد مصر، الذى يعتبره البعض مهمشًا، أصبح من الأماكن الأولى فى الدولة التى يوجد فيها أحدث جهاز لتشخيص وتقييم طرق العلاج المختلفة للأورام، وتحديدا فى جامعة أسيوط، حيث تم تركيب أول جهاز ماسح «بوزيترونى» لتشخيص وتقييم طرق العلاج المختلفة، وهى تقنية للتصوير تعتمد على دراسة وظائف الجسم البيولوجية عن طريق قياس الطاقة المنبعثة بواسطة مادة مشعة يتم حقنها قبل إجراء الفحص.





وأوضح أن الجهاز فريد من نوعه لأنه ينتج صورًا لوظائف الجسم، حتى فى المراحل المبكرة للمرض حين لا يكون هناك تغيير تركيبى يمكن رؤيته بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسى، فلديه القدرة على عرض التغيرات فى الكيمياء الحيوية للجسم، وهو فحص بسيط يتضمن استخدام كمية ضئيلة من المواد المشعة مماثلة للكمية المستخدمة في الطب النووي.





واضافت الدكتورة ناهد المشد استاذ الأورام بجامعة طنطا المشارك فى المؤتمر ان المبادرات الصحية الرئاسية التي نفذتها مصر برعاية الرئيس السيسي ساهمت فى عمل خريطة مبدئية بالمصابين بأمراض سرطانية او ممن مرضى بأمراض قد تسبب أمراض سرطانية خاصة مرضى السمنة.





وأوضحت انه لا صحة للشائعات التي تقول ان طرق طهي اللحوم الحمراء تؤدي الي الاصابة بالسرطان ، كما أنه لاصحة مطلقا ، لشائعات العلاج ببول الابل او لبن الابل .





وأشارت إلى ان الحملات جذبت الالاف من الناس لاجراء التحاليل بفضل توجيهات الحملة الشىء الذي جعل الناس تتجه لعلاج ما يعانون منه من أورام فى بدايتها قبل لن تتفاقم ، فالكثيرين قد يكون لديهم أمراض سرطانية ولكن لا يعلمون بها ، نتيجة عدم تشخيصها مبكرا وعدم اجراء التحاليل اللازمة لها ولكن المبادرات كان لها دور كبير.





وقالت إن الحملات جعلتنا نكتشف المناطق الأكثر عرضه لانتشار نوعية معينة من السرطان سواء سرطان الكبد والجهاز الهضمى المنتشر بكثرة فى محافظات الدلتا او البروستات والمستقيم او سرطان الثدى وغيرها من انواع السرطان، وبما يمكننا من تقديم التوعية للمرضى او من لديهم استعداد وراثى وجينى للإصابة بالسرطان وتحديد العلاج الناجع لهم سواء من خلال العلاج الكيماوى او الاشعاعى او الجراحى والعلاج الموجه.



