ولاء التمامي تكتب: تطوير الريف المصري قاطرة التنمية

يمثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى نقلة حضارية كبرى يشارك فيها الأهالى من الألف إلى الياء سواء بأفكارهم أو بمجهودهم أو بعمل أبنائهم فى مختلف المراحل، وذلك من خلال خطة تنمية شاملة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية، ولم يغفل فيها النهوض بوضع قرى الريف المصري. ويتضح ذلك جليا في النهوض بمستوي حياة الفرد فعندما يجد المواطن سكنا ملائما ومدرسة ووحدة صحية وطريقا مرصوفا ونقل وإنارة ومياها نقية وصرافا صحيا وفرص عمل، يتعمق ولاؤه وانتماؤه للدولة وهذه هى المحاور التى يعمل على تحقيقها مشروع تطوير القرى المصرية وذلك كله في إطار سعي القيادة السياسية الحكيمة .

للنهوض بحياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة وآدمية لمواطنيها ، مشيرًا إلى وأنه على مدار سنوات طويلة عانى الريف من التهميش والإهمال الواضح، الأمر الذي ترتب عليه تدني مستوى المعيشة به ، وانخفاض مساهمتها في المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية مما يعوق حركة تحقيق التنمية المستدامة.





وعلاوة على ذلك يجسد المشروع الرؤية الشمولية للقيادة السياسية في تنمية الريف الذي يمثل جوانب إنسانية ومجتمعية تنموية مهمة على المستويين الاقتصادي والسياسي وخطوة جيدة في دعم الأمن القومي المصري وتوفير الأمن والأمان في جميع أنحاء الريف المصري من خلال:





توفير فرص العمل خاصةً للشباب وأبناء الأسر المقيمة هناك، وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الزراعية.





سيساهم في إعادة التخطيط العمراني والزراعي وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والاتصالات به.





تحقيق عنصر اللامركزية وخلق الخريطة التكاملية بين المحافظات، مؤكدة أن الأمر الأكثر أهمية القضاء على ظاهرة النزوح للقاهرة والمحافظات الأخرى.





توفير سكن كريم لأهالي الريف بالإضافة إلى محو أمية لأهالي، بالإضافة إلى توفير حملات توعية ثقافية ورياضية للأهالي.





توفير إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل المهني للشباب، بالإضافة لتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي، وتدوير المخلفات بالإضافة إلى التنمية الزراعية والسمكية لريف المصري.





وصول خدمات الصرف الصحي والإنارة العامة، ورصف الطرق وتوصيل وسائل النقل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والأبنية التعليمية لكافة قرى الريف المصري.









هذا كله يجسد صورة حقيقية وترجمة فعلية لقاطرة التنمية وبناء الإنسان المصري من خلال المشروع قومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى المعيشة لسكان الريف تحت مسمى «المشروع القومي لتطوير القرى المصرية» ويستهدف المشروع تطوير 4500 قرية بالريف المصري، وذلك من خلال توحيد كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.



