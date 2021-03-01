مكان سري.. شاهد طريقة سهلة لتصريف الغسالة من بقايا المسحوق | صور

هناك بعض مهام التنظيف الشاقة التي نعلم أنه يتعين علينا القيام بها يوميًا، مثل غسل أكوام من الملابس خاصة في فصل الشتاء، ولا يمكننا تذكر آخر مرة قمنا فيها بتجفيف غسالاتنا من الرواسب وبقايا المسحوق.





بعد اكتشاف أهمية القيام بهذه المهمة كل 6 أسابيع تقريبًا، كشفت امرأة ذكية عن طريقتها سهلة غير معروفة لتجفيف الغسالة.





أعطت المرأة دليلًا تفصيليًا لمتابعيها من خلال مقطع فيديو على TikTok، تقول: "عشت بمفردي لمدة خمس سنوات ولم أعرف هذا الأمر قط".





نظرًا لأنه لا يوجد شيء يمكن وضعه تحت سدادة الغسالة، قامت المرأة ببساطة بوضع منشفة حولها لامتصاص الماء ذي الرائحة الكريهة.





ثم قامت بفك القابس ومسح أي منتجات تنظيف باقية على المنشفة، وكتبت "الأمر ليس بالسعودية التي توقعتها"، "هل ستقوم بذلك بنسبة 100٪ بانتظام من الآن فصاعدًا".





ووفقًا للخبراء، يجب عليك تصريف الغسالة مرة واحدة كل 6 أسابيع لأن "بقايا الصابون والمعادن والمواد الكيميائية من المنظف يمكن أن تحبس داخل الغسالة وتخلق طبقة رقيقة تحبس البكتيريا"، وتخلق الباروما.