التعليم العالى: مؤتمر طلابي لبناء القدرات الريادية لشباب الجامعات





استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات المؤتمر الطلابي تحت عنوان (بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية)، الذى تم عقده بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.





وجاء المؤتمر بهدف بناء القدرات الريادية للطلاب وكيفية تنميتها، فى إطار استراتيجية وزارة التعليم العالى التى تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعى وإعداده للقيادة ورفع قدراته على المستوى الشخصى والمهنى.













وأوضح التقرير أن المؤتمر تناول عددا من الموضوعات الهامة وعلى رأسها، مواجهة التحديات، تطوير قدرات الفريق، إدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، والمبادئ الأخلاقية للقيادة، وتنمية القدرة على اتخاذ القرار، وريادة الأعمال.





وخلال فعاليات المؤتمر تم عرض التجارب الشخصية لبعض مشروعات ريادة الأعمال المؤهلة لمستقبل أفضل، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب.





وأشار التقرير إلى اتباع الإجراءات الاحترازية فى تنفيذ فعاليات المؤتمر حيث تم عقد الندوات واللقاءات في حديقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة(ميدان التحرير)، وأشاد الطلاب المشاركين بالتنظيم والإعداد من قبل اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية وحسن اختيار المحاور والموضوعات بالإضافة إلى كفاءة المتحدثين.





جدير بالذكر أن المؤتمر جاء بدعوة من اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية وتكليف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشارك في فعالياته ممثلي قيادات الاتحادات الطلابية من جامعات عين شمس، القاهرة، المنصورة، الجامعة الأمريكية،الجامعة الألمانية، الجامعة البريطانية،جامعة ٦ أكتوبر، جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية الحديثة، وجامعة كوفنتري.



