ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا فؤاد تستأنف تصوير "اللي مالوش كبير" الأسبوع المقبل

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:13 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
Advertisements
خالد صواف
تستأنف الفنانه دينا فؤاد، مطلع الأسبوع المقبل، تصوير مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.

وستصور دينا في الديكور الخاص بها في نزله السمان وستجمعها مشاهد مع الفنان أحمد العوضي.

وتجسد دينا شخصية "قدرية"، وهى فتاة بنت بلد تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما.

مسلسل "اللى مالوش كبير"بطولة النجمه ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد: الحلقات الاخيرة بمسلسل جمال الحريم تحمل مفاجأة للجمهور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي من كواليس اللى مالوش كبير

الخديوي ناوي على إيه.. أحمد العوضى يشارك جمهورة بصورة جديدة له | شاهد

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بفيديو من كواليس اللي مالوش كبير

شاهد.. أحمد العوضي يشارك جمهوره بصورة من كواليس "اللي ملوش كبير"

أخبار الدراما| فريق عمل بين السماء والأرض في جاردن سيتي.. شاهد أحمد العوضي من كواليس اللي ملوش كبير

ترشيحاتنا

بالصورة .. طالبة تنتهي من حل امتحان انجليزية اولى ثانوي كاملا في دقيقة و 44 ثانية

السعودية تعلن تقديم تبرعات ضخمة لوقف الأزمة الإنسانية في اليمن

استمرار غياب عبد الله السعيد عن المشاركة مع بيراميدز

40 دعاء بين العصر والمغرب مكتوب.. يقضي الله به حاجتك ويوسع رزقك

أول رد من "النواب" على توجيهات السيسي بتأجيل تنفيذ تعديلات الشهر العقاري

تشريعية البرلمان توافق مبدئيا على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور