التعليم: 29369 طالبا في أولى الثانوي امتحنوا اليوم ورقيا وليس إلكترونيا لهذا السبب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحنوا اليوم ورقيا وليس إلكترونيا لأنهم مقيدون على نظام ( المنازل أو الدمج أو الدولي)، وذلك من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95.4%.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أعلن يوم 18 فبراير 2021 ، أنه سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١، مشيرًا إلى أنه قد تقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة فقط للفئات التي تم تسليمها التابلت، وورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.
وكان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه غير مسموح لأي طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أن يؤدي الامتحان الإلكتروني على موبايله الخاص أو أي موبايل أحد من أصدقائه بدلا من التابلت.