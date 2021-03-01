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أخبار البلد

تركي آل الشيخ لمتابعيه: نقاء القلب فطرة وليس غباء

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:44 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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مصطفى كرم

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى متابعيه على السوشيال ميديا.


وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏نقاء القلب ليس غباء، وإِنما فطرة يُميز الله بها من أَحَبّ".

في سياق آخر، سبق وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.


وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لازلتُ أعيد وأكرر، لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب أو بعيد، ولا أمتلك أي شركة في هذا الخصوص.. وعلاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة.. لا نية لي بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر الآن ولا مستقبلًا.. أرجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة.. تركي آل الشيخ إذا عمل شيئا يصرح فيه ولا يوجد لدي ما أخفيه.. حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا العربية.. تحياتي".

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