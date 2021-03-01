نور لـ صدى البلد: أحلام الجريتلي كانت ست تليق عليها الحياة

قالت النجمه نور اللبنانيه " تفاجأت بخبر وفاه النجمه القديره احلام الجريتلي وأنا حزينه عليها للغايه".

أضافت في تصريح لـ "صدي البلد: "هي ست يليق عليها الحياه.. دمها خفيف وكانت دائما مقبله على الحياه وطريقه تفكيرها كانت إيجابيه".





اختتمت: "اشتغلت معاها في رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" ولديها موهبه فنيه كبيره خسرناها للاسف وانا حزينه جدا جدا عليها .. ربنا يرحمها".





وكانت نقابة المهن التمثيلية اعلنت أمس وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلىعن عمر يناهز ٧٠ عاما ؛ وكشفت النقابه أن الوفاه طبيعيه ، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".





وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، كضيفة شرف في مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر.





وكان أخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.