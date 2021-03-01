العرابي: الإدعاءات حول اختيار "الدبيبة" غير مؤثرة والأهم منح الثقة من البرلمان

وكشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، عن شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية، التي ترعاها الهيئة الدولية.





وتم انتخاب رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة مطلع فبراير خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق بتونس في شهر نوفمبر من العام الماضي، وكان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.





وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في الشهر الجاري، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".





وقال التقرير الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن "أحد المندوبين ”انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".





وقال "العرابي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن المجتمع الدولي لديه ارتياح بما في ذلك الأمم المتحدة بتشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة ويسعى لمساعدة طرابلس في تجاوز محنتها، ولذا لن تمثل هذه الادعاءات مشكلة في حال اجتمع البرلمان ومنح الحكومة الثقة.





وأكد "العرابي" أن الوضع في ليبيا غير مستقر وبعض الفرقاء يتهمون الحكومة الجديد بالموالاة لتركيا وهو ما يعد عائقا أمام اجتماع البرلمان ومنحها الثقة، معقبا: هناك علامات استفهام عدة حول مكان اجتماع البرلمان، وتوجد اشكاليات تتعلق بالأمن والحراسة ومن يتولى عملية تأمين الجلسة.



