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تعليم

جامعة حلوان تطالب الطلاب بـ 6 إجراءات احترازية طوال فترة الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:02 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
وجهت جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء أدائهم امتحانات منتصف العام الدراسي  حفاظا على سلامتهم من خطر انتشار وباء كورونا. 


وأعلنت إدارة الجامعة أن هذه الإجراءات تتضمن:

-  الالتزام بالتواجد بمقر الامتحان قبل الموعد بساعتين. 

- على الطالب إحضار أدواته الشخصية من مطهرات ومعقمات ومياه حتى لا يحدث اختلاط. 

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال الامتحان وبالشوارع للوقاية.

- الالتزام بتعليمات أمن الجامعة ومراقبين اللجان.

- إبلاغ الأطباء المتواجدين على بوابات الجامعة وداخل مبانى الامتحانات فى حال الشعور بأعراض كورونا أو ارتففاع بدرجة الحرارة. 

- إمضاء تعهد بالاعتذار عن الامتحان فى حال ثبوت ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بكورونا. 

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جدير بالذكر أن الدكتور ماجد نجم أكد أنه تم غلق الكافتريات داخل الجامعة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى الامتحانات  حتي لا يحدث تجمع أو زحام من الطلاب فى الجامعة وأن يؤدي الطلاب امتحاناتهم  ويغادروا مباشرة فى سلام متمنيا السلامة لجيمع الطلاب والعاملين بالجامعة وأن تمر الامتحانات بسلام وأمان على الجميع.
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