جامعة حلوان تطالب الطلاب بـ 6 إجراءات احترازية طوال فترة الامتحانات

وجهت جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء أدائهم امتحانات منتصف العام الدراسي حفاظا على سلامتهم من خطر انتشار وباء كورونا.









وأعلنت إدارة الجامعة أن هذه الإجراءات تتضمن:







- الالتزام بالتواجد بمقر الامتحان قبل الموعد بساعتين.





- على الطالب إحضار أدواته الشخصية من مطهرات ومعقمات ومياه حتى لا يحدث اختلاط.





- الالتزام بارتداء الكمامات طوال الامتحان وبالشوارع للوقاية.





- الالتزام بتعليمات أمن الجامعة ومراقبين اللجان.





- إبلاغ الأطباء المتواجدين على بوابات الجامعة وداخل مبانى الامتحانات فى حال الشعور بأعراض كورونا أو ارتففاع بدرجة الحرارة.





- إمضاء تعهد بالاعتذار عن الامتحان فى حال ثبوت ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بكورونا.





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