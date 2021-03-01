بعد اختراق الشركة للسوق العالمية للقاحات.. أسترازينيكا تتخلص من حصتها في مودرنا

باعت شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا، حصتها في شركة مودرنا الأمريكية مقابل 1.2 مليار دولار تقريبًا بعد أن ارتفعت أسهم الشركة في أعقاب اختراق الشركة السوق العالمية للقاحات ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز، اليوم الإثنين.





ووفقًا لتقارير الصحف البريطانية، بعد الصفقة، تخلصت أسترازينيكا من حصة تبلغ 7.7 في المائة في شركة مودرنا التي كانت في وقت سابق أكبر مستثمر في الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.





وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصفقة ستسمح لشركة أسترازينيكا بتحسين وضعها المالي وسط خطط شركة الأدوية العملاقة للاستحواذ على شركة اليكسيون ومقرها الولايات المتحدة مقابل 39 مليون دولار.

وارتفعت أسهم شركة موديرنا في نوفمبر بعد أن أعلنت الشركة أن فعالية لقاحها بلغت 94.5 في المائة.

واستمرت الديناميكيات الإيجابية عندما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في ديسمبر على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا - مودرنا.

وتبع هذه الخطوة قرارات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالسماح باستخدام اللقاح. في 11 فبراير، وقالت مودرنا إنها ستسلم 200 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة بحلول مايو 2021، مضيفة أن الشركة وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة بشأن توريد أكثر من 641 مليون جرعة.



