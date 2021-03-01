ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طرق طبيعية لتنشيط الدورة الدموية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:15 م
طرق طبيعية تنشط الدورة
طرق طبيعية تنشط الدورة الدموية
Advertisements
اسماء محمد
تلعب الدورة الدموية دورا كبيرا فى صحة الانسان وتقوية مختلف اجزاء الجسم.. لذا عرض موقع " stylecraze طرقا طبيعية لتنشيط الدورة الدموية في الجسم وتنقية الدم وهو ما يحسن الصحة .


المكسرات
كوب صغير من اللوز والجوز


طريقة عمل الوصفة
تناول وعاء صغيرا من اللوز الخام والمكسرات بشكل يومي.


من بين المكسرات ، اللوز والجوز وهي أفضل رهاناتك لزيادة الدورة الدموية، كلاهما مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تعزز إمداد الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية .


الثوم
المكونات
فصوص ثوم مفروم


طريقة العمل
أضف الثوم المفروم النيء إلى طبقك المفضل وتناوله يوميًا، ويمكنك أيضًا مضغ فصوص الثوم مباشرة.


يحتوي الثوم على مادة الأليسين التي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة تنقي الدم وتعزز إمداد الدم والدورة الدموية، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في جسمك .


فلفل حريف
مكونات
فلفل حريف خام أو مسحوق


الطريقة
أضف الفلفل الحريف الطازج أو المسحوق إلى السلطات والأطباق المفضلة لديك وتناوله يوميًا.


يحسن الفلفل الحار أداء الأوعية الدموية ويقوي الشرايين، هذا يرجع أساسًا إلى خصائصه الطبية المحفزة .


السلمون
المكونات
حصة واحدة من سمك السلمون
تناول حصة من السلمون المطبوخ والمتبل كل بضعة أيام


طريقة عمله 
سمك السلمون هو مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويعزز إمكانات مضادات الأكسدة في قلبك ويساعد ذلك في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وزيادة الدورة الدموية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أطعمة تعالج البرد والأنفلونزا .. أكلات ومشروبات غير متوقعة

علاجات منزلية لبرودة القدم في الشتاء .. لا يمكن تخطر ببالك

غير متوقعة.. فوائد الفلفل الأحمر الحلبى

فوائد غير متوقعة للثوم أبرزها جاذبية الرجال والتخسيس

علاج تجلط دم الدورة الشهرية بالأعشاب وتنظيف الرحم

من بينها القرفة.. 5 أطعمة طبيعية تساعد على تخفيف الصداع

ترشيحاتنا

تشريعية البرلمان توافق مبدئيا على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

من فاتته صلاة الظهر وأذن عليه العصر.. عقوبته في الدنيا الحرمان من 11 نعمة

الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف غموض اختفاء فتاتين بالدقهلية

مكانه خارج مصر.. نجم الأهلي السابق: صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس

بها 3 أطفال .. حريق يلتهم شقة بـ فيصل "تفاصيل الحادث"

طبيب بـ لندن يفجر مفاجأة عن السلالات الجديدة لكورونا ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور