طرق طبيعية لتنشيط الدورة الدموية

تلعب الدورة الدموية دورا كبيرا فى صحة الانسان وتقوية مختلف اجزاء الجسم.. لذا عرض موقع " stylecraze " طرقا طبيعية لتنشيط الدورة الدموية في الجسم وتنقية الدم وهو ما يحسن الصحة .









المكسرات

كوب صغير من اللوز والجوز









طريقة عمل الوصفة

تناول وعاء صغيرا من اللوز الخام والمكسرات بشكل يومي.









من بين المكسرات ، اللوز والجوز وهي أفضل رهاناتك لزيادة الدورة الدموية، كلاهما مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تعزز إمداد الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية .









الثوم

المكونات

فصوص ثوم مفروم









طريقة العمل

أضف الثوم المفروم النيء إلى طبقك المفضل وتناوله يوميًا، ويمكنك أيضًا مضغ فصوص الثوم مباشرة.









يحتوي الثوم على مادة الأليسين التي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة تنقي الدم وتعزز إمداد الدم والدورة الدموية، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في جسمك .









فلفل حريف

مكونات

فلفل حريف خام أو مسحوق









الطريقة

أضف الفلفل الحريف الطازج أو المسحوق إلى السلطات والأطباق المفضلة لديك وتناوله يوميًا.









يحسن الفلفل الحار أداء الأوعية الدموية ويقوي الشرايين، هذا يرجع أساسًا إلى خصائصه الطبية المحفزة .



