المنتدى التونسي: انتشار كورونا رفع نسب الانتحار في صفوف الشباب

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس بسبب انتشار فيروس كورونا، الامر الذى ادى الى ظهور 1492 حركة احتجاجية منذ بداية العام الجاري ، بالإضافة إلى 61 حالة هجرة غير شرعية وصلت إلى سواحل إيطاليا ، و13 حالة انتحار فى صفوف الشباب بينهم إناث وذكور وذلك فى الشهر الماضى فقط، .





من جانبه قالت احد اعضاء المنتدى التونسي، وفقًا لتفرير عرضته فضائية سكاي نيوز، إنه فى ظل ارتفاع الاعداد الاحتجاجية لاحظ المنتدى ان التعامل الامنى التونسي كان عنيفًا وخارج عن المعقول بالرغم من ان جميع الحركات الاحتجاجية كانت تنادى بمضمامين حقوقية من ضمنها الحريات الاساسية.





واضاف التقرير أن هناك ازمة أعمق تقف وراء الازمة الاقتصادية والاجتماعية فى تونس وهى الازمة السياسية والتي يعد انعدام الاستقرار احد اهم مظاهرها خاصة بعد الخلافات الاخيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول التعديل الوزارى الاخير.



