قدم أكثر من 250 عملا فنيا.. محطات في حياة الراحل يوسف شعبان.. فيديو

عرضت فضائية " سكاي نيوز عربية " تقريرا عن حياة الفنان الراحل ، والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 90 عاما بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد . سكايعربيةالراحل يوسف شعبان عالمناأمسبعد





وأوضح التقرير أن كلاسيكيات الدراما المصرية مرتبطة بالفنان يوسف شعبان، ولعب شعبان أدوار درامية مهمة مثل رجل المخابرات في مسلسل رأفت الهجان، كما أدى شخصية سلامة فراويلة في المال والبنون، وحافظ رضوان في الشهد والدموع".





وأضاف التقرير أن الراحل يوسف شعبان قدم العديد من الأدوار المهمة في السينما والدراما ويتمتع بشعبية كبيرة في الوطن العربي وهو صاحب صوت رخيم ومعروف بصرامته في اغلب ادواره .





ولفت التقرير إلى أن تاريخ يوسف شعبان حافل بالمشاركات الفنية خالصة الجمال وهو من المدرسة الطبية التي شكلت إرث فني جميل وشارك الجيل الجديد باعمال مختلفة قبل أن يعلن اعتزاله قبل 2017، و ترك الراحل يوسف شعبان لنا أكثر من 250 عملا تليفزيونيا وسينمائيا ومسرحيا .





ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .





يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.