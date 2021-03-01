تشريعية البرلمان توافق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين

وجهت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى الشكر لرئيس الجمهورية علي استماعه لنبض الشارع المصري بعد إصدار توجيهاته بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى لمدة عامين





وقال النائب اشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية ان الرئيس قال ان الشعب يحتاج إلى من يحنو عليه وبالفعل أصدر توجيهاته منذ قليل طبقا لما جاء على صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة بتاجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى إلى عامين وعقب ذلك شهدت القاعة تصفيق من جميع النواب



