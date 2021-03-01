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حوادث

بقيمة 3 ملايين جنيه .. ضبط 450 طربة حشيش بطريق مطروح - الإسكندرية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:05 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام- ومديريتى أمن الإسكندرية ومطروح" من ضبط "250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما ومبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح" وذلك حال تواجده بالطريق الدولى الساحلى "مطروح/ الإسكندرية" بدائرة قسم شرطة الضبعة.


كما تم ضبط "200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما-  مبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" وذلك حال استقلاله سيارة بالطريق الساحلى "مطروح– الإسكندرية" بدائرة قسم شرطة العامرية.


وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,150,000) جنيه تقريبًا.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتاجرى المواد المخدرة .
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