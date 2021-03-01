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رياضة

نجم الأهلي السابق: فايلر كان حاسما بخلاف موسيماني

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:07 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف عبد الحميد حسن نجم الأهلي السابق عن رأيه في أداء الفريق خلال الفترة الماضية، مشددا أن هناك بعض اللاعبين يعانون من ضغوط شديدة وهو ما يؤثر على الأداء.

وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن حسين الشحات نجم الأهلي يمتلك مهارات وإمكانات مميزية بالإضافة للشخصية القوية داخل الملعب ولكن كثرة الضغوطات تؤثر سلبا على أدائه.

وتابع أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عليه دور هام في عودة الثقة لـلشحات ورفع الضغوطات من عليه. 

وأكمل أن قفشة نجم الأهلي لاعب مميز ولا يتأثر بالضغوط مثل الشحات، مشددا أن قفشه يعد أفضل من عبدالله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

وعن رأيه في موسيماني فأكد أنه مدرب جيد ولكن أداءه خلال المباريات مثير للدهشة، حيث إنه لا يتمتع بشخصية قوية في الملعب ويشرح للاعبين أخطائهم خلال المباراة.

وأضاف أن فايلر المدير الفني السابق كان يمتلك شخصية قوية وحاسمة خلال المباريات.
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